Елена Синица Тепловики и энергетики ищут виновных в аварии в Индустриальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 10 марта, в Индустриальном районе Перми произошёл прорыв теплосетей на ул. Шахтёрской и ул. Декабристов.

По данным филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго», после прорыва тепломагистрали из-за воздействия воды и пара в 13:13 произошло автоматическое отключение ЛЭП мощностью 110 кВ. В результате без электричества остались 19,8 тыс. человек. Спустя 28 минут электроснабжение было восстановлено.

В ООО «Пермская сетевая компания» утверждают, что причиной инцидента стало отключение электричества. Это привело к остановке насосов на понизительных насосных станциях ООО «Пермская сетевая компания» ПН-1, ПН-2, ПН-15, ПН-17, ПН-21, ПН-838. «В результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях — это привело к порыву на участках сетей на ул. Шахтёрской и проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми. В настоящее время на месте работает необходимое количество ремонтных бригад и спецтехники Пермской сетевой компании, идут восстановительные работы», — приводит сообщение «ПСК» пресс-служба краевого правительства.

Для установления причин произошедшего будет создана комиссия с участием представителей министерства ЖКХ и благоустройства, министерства тарифного регулирования и энергетики, «МРСК Урала» и Пермской сетевой компании, сообщили в краевом правительстве. Ситуация находится на контроле минЖКХ.

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