Григорий Серёдкин Апрельские игры «Пармы» с «Нижним Новгородом» и УНИКСом перенесены на новые даты Благодаря смене дат пермяки сыграют четыре домашних матча кряду Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Апрельские матчи пермского БК «Парма» с «Нижним Новгородом» и казанским УНИКСом (все — 0+) перенесены на новые даты. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Так, матч УНИКС — «Парма», который должен был пройти в Казани 11 апреля, перенесён на 20 апреля. А домашняя игра с «Нижним Новгородом», планировавшаяся на 25 апреля, теперь пройдёт вместо матча с УНИКСом — 11 апреля.

Таким образом, на финише регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» проведёт четыре домашних игры в УДС «Молот» подряд. 4 апреля подопечные Казиса Максвитиса встретятся с белорусским БК «Цмоки-Минск» (0+). 11 апреля — с «Нижним Новгородом». 14 апреля — с петербургским БК «Зенит» (0+). А 17 апреля — с саратовским «Автодором» (0+). После затяжной домашней серии игр «Парма» отправится в Казань, где и завершит «регулярку».

Напомним, ранее «Парма» в концовке встречи уступила польской «Зелёна Гуре» и опустилась в турнирной таблице Единой лиги ВТБ на девятое место. Ближайший матч турнира пермяки проведут в Санкт-Петербурге. 15 марта «Парма» встретится с текущим лидером Единой лиги ВТБ — «Зенитом» (0+).

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