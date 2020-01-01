Григорий Серёдкин «Парма» провалила концовку матча и проиграла польской «Зелёна Гуре» Пермяки растеряли всё своё преимущество в четвёртой четверти Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» в драматичной концовке проиграл польской «Зелёна Гуре». Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошёл в одноименном польском городе 8 марта и завершился со счётом 95:92.

Начало игры осталось за пермской командой — 25:17. Вторую четверть хозяева провели увереннее и немного догнали «Парму», однако нашей команде всё равно удалось уйти на большой перерыв лидерами — 40:45.

А в третьей четверти игра «Пармы» пошла только по нарастающей. Почти всю четверть пермяки вели с отрывом в 10-12 очков и к финальной части игры счёт на табло составлял 57:70.

Однако последняя четверть превзошла ожидания даже самых пессимистичных пермяков. Гости растеряли всё своё преимущество и за три минуты до конца уже «Зелёна Гура» взяла игру под контроль и стала вести в матче, закономерно доведя дело до победы. Сразу четыре трёхочковых броска кряду, ставших для «Пармы» фатальными, реализовал разыгрывающий «Зелёна Гуры» Лукаш Кошарек. В общей сумме за всю четвёртую четверть польская команда набрала 38 очков против 22 очков у «Пармы».

В итоге — 95:92, неоднозначная игра от пермского клуба как с качественным отрывом от соперника в начале и середине матча, так и с ужасно проведённой концовкой.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Приношу свои извинения за этот матч. Мы контролировали игру три четверти, играли агрессивно и быстро. В такие моменты нужно побеждать, в последней четверти мы имели преимущество в 15 очков. Но мы перестали действовать по плану в концовке и уступили.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зелена Гуры» Роландс Фрейманис. На его счету 26 очков. В составе «Пармы» самым результативным игроком стал Эйгирдас Жукаускас — 15 очков. По 13 очков у Адаса Юшкявичуса и оправившегося от травмы Лоренцо Уильямса. 12 очков набрал зимний новичок «Пармы» Марцель Понитка, перешедший в январе в стан пермяков именно из «Зелёна Гуры».

Напомним, ранее в Единой лиге ВТБ «Парма» два раза подряд обыграла эстонский «Калев» и временно вернулась в зону плей-офф турнира. Теперь же «Парма» опустилась на девятое место. У команды Казиса Максвитиса семь побед и девять поражений в 16 проведённых играх, а также 23 очка.

Восьмое и последнее место, гарантирующее выход в плей-офф, занимает саратовский «Автодор». У команды с берегов Волги восемь побед и 10 поражений в 18 играх и 26 очков. «Зелёна Гура» сохранила за собой пятую строчку турнира с 32 очками.

Следующие два матча «Парма» проведёт с ещё более сильными соперниками по лиге. 15 марта пермяки встретятся в Санкт-Петербурге с текущим лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — «Зенитом». Матч пройдёт на паркете «Сибур Арены» (0+). А через три дня, 18 марта, наша команда в краснодарском «Баскет-холле» сыграет с «Локомотивом-Кубань», прямо сейчас занимающим четвёртое место турнирной таблицы.

А после двух подряд игр с лидерами лиги «Парма» отправится в болгарский город Ботевград, где 23 марта проведёт матч 1/8 финала Кубка ФИБА Европа. Пермский клуб сыграет с болгарским БК «Рилски Спортист» (0+). Победитель матча сыграет в четвертьфинале с победителем пары «Балкан Ботевград» (Болгария) — «Фрибург Олимпик» (Швейцария) 25 марта (0+).

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