Мария Сыропятова Сквер на ул. Екатерининской, 171 построят в 2022 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Сроки строительства сквера на ул. Екатерининской, 171 перенесли на 2022 год. Об этом «Новому компаньону» рассказали в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

На прошлой неделе было отменено проведение аукциона на строительство сквера на пересечении улиц Екатерининской и Луначарского. Повторный аукцион в мэрии Перми объявлять не планируют, поскольку строительство сквера решено сделать за счёт внебюджетных средств.

Напомним, что объявленная начальная цена несостоявшегося аукциона составляла 13,5 млн руб., работы планировалось завершить в декабре 2021 года. Площадка под строительство сквера представляет собой треугольник, сторонами которого являются улицы Екатерининская и Луначарского, а также здание на ул. Екатерининской, 171 (в нём располагались рестораны «Тануки» и «Ёрш»).

Работы должны быть выполнены по проекту ООО «ПФ «ОРТА»: обустроены дорожки, установлены малые архитектурные формы, площадки для отдыха детей и взрослых. Общая площадь участка — 2,2 тыс. кв. м, покрытия занимают 1 тыс. кв. м.

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