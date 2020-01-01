Мария Сыропятова
Мэрия Перми готова потратить на обустройство нового сквера 13,5 млн руб.
Новое пространство для прогулок должно появиться на ул. Екатерининской
Администрация Перми объявила аукцион на строительство сквера на пересечении ул. Луначарского и Екатерининской. Данные об этом размещены на портале госзакупок. Максимальная (начальная) цена контракта — 13,5 млн руб.
Площадка под строительство сквера представляет собой треугольник, сторонами которого являются улицы Екатерининская и Луначарского, а также здание на ул. Екатерининской 171 (в нём располагались рестораны «Тануки» и «Ёрш»).
В техническом задании сказано, что площадка представляет собой «площадку с проездами, имеющими твёрдое покрытие, и действующими подземными коммуникациями». Работы должны быть выполнены по проекту ООО «ПФ «ОРТА»: обустроены дорожки, установлены малые архитектурные формы, площадки для отдыха детей и взрослых. Кроме того, подрядчик должен обеспечить устройство безбарьерной среды для посещения парка маломобильными группами населения. При этом предусматривается сохранение существующих насаждений при вырубке деревьев и кустарников, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Проектом предусмотрено и устройство газона с дополнительной посадкой растительности, наружного освещения, лестничного пандуса, а также каменной горки, автопарковки и отвода поверхностных дождевых вод.
Общая площадь участка — 2,2 тыс. кв. м, покрытия занимают 1 тыс. кв. м. Приёмка в эксплуатацию объектов должна быть завершена в декабре 2021 года. Гарантийный срок на строительные работы — пять лет, на покраску — один год.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.