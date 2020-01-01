Мария Сыропятова Мэрия Перми готова потратить на обустройство нового сквера 13,5 млн руб. Новое пространство для прогулок должно появиться на ул. Екатерининской Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: конкурсная документация

Администрация Перми объявила аукцион на строительство сквера на пересечении ул. Луначарского и Екатерининской. Данные об этом размещены на портале госзакупок. Максимальная (начальная) цена контракта — 13,5 млн руб.

Площадка под строительство сквера представляет собой треугольник, сторонами которого являются улицы Екатерининская и Луначарского, а также здание на ул. Екатерининской 171 (в нём располагались рестораны «Тануки» и «Ёрш»).

В техническом задании сказано, что площадка представляет собой «площадку с проездами, имеющими твёрдое покрытие, и действующими подземными коммуникациями». Работы должны быть выполнены по проекту ООО «ПФ «ОРТА»: обустроены дорожки, установлены малые архитектурные формы, площадки для отдыха детей и взрослых. Кроме того, подрядчик должен обеспечить устройство безбарьерной среды для посещения парка маломобильными группами населения. При этом предусматривается сохранение существующих насаждений при вырубке деревьев и кустарников, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Проектом предусмотрено и устройство газона с дополнительной посадкой растительности, наружного освещения, лестничного пандуса, а также каменной горки, автопарковки и отвода поверхностных дождевых вод.

Общая площадь участка — 2,2 тыс. кв. м, покрытия занимают 1 тыс. кв. м. Приёмка в эксплуатацию объектов должна быть завершена в декабре 2021 года. Гарантийный срок на строительные работы — пять лет, на покраску — один год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.