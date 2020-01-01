Елена Лодыгина журналист Бывший руководитель управления капстроительства извинился за снос гаражей на Разгуляе «Осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Экс-руководитель управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский, обвиняемый в незаконном сносе гаражей на Разгляе, принёс публичные извинения. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В своём письме он признался, что превысил свои полномочия, согласовав подрядной организации проведение работ по сносу гаражей.

«Осознаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном», в связи с чем приношу публичные извинения потерпевшим — собственникам гаражных боксов, ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», гражданам, обществу и государству», — цитирует «Коммерсантъ-Прикамье» Дмитрия Левинского.

Напомним, снос гаражей на территории Разгуляя начался весной 2019 года. Всего было снесено 117 гаражей, и 24 — повреждены. Как выяснилось, подрядчик краевого управления капитального строительства — ООО «МонтажСтрой-Урал» — снесло постройки, не договорившись с владельцами гаражей. После чего владельцы гаражей обратились в прокуратуру и полицию. Было возбуждено уголовное дело, Дмитрия Левинского обвинили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), руководителя подрядной организации — в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Позднее собственники снесённых гаражей получили денежные компенсации из краевого бюджета в размере 69,6 млн руб. Оценкой имущества занималась Пермская торгово-промышленная палата.

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