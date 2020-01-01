Елена Синица Средний размер выплаты собственникам гаражей на Разгуляе составил 490 тыс. руб. Выплаты получили 142 владельца Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Общая сумма компенсаций собственникам гаражей в микрорайоне Разгуляй составила 69,6 млн руб. Компенсация была выплачена за счёт бюджета Пермского края. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минстрое.

По данным министерства, выплаты произведены 142 собственникам. Соответственно, средний размер компенсации составил 490 тыс. руб. Отмечается, что размер компенсации определяется на основании отчёта об оценке рыночной стоимости, выполненного союзом «ПТПП» . Кроме этого, в ведомстве сообщили, что в январе-феврале выплаты не производились, так как вносились изменения в краевую адресную инвестиционную программу. Компенсацию продолжат выплачивать в марте.

Напомним, ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о сносе гаражей на Разгуляе. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми. В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Ситуация с гаражами началась ещё в 2019 году. Тогда территория, где они расположены, была передана муниципалитетом краевому управлению капстроительства под возведение новой сцены театра оперы и балета. Затем гаражи начал сносить подрядчик, нанятый УКСом, — ООО «МонтажСтрой-Урал».

Началось это в апреле и закончилось только в сентябре 2019 года после многочисленных обращений собственников к властям, правоохранительным органам и в СМИ.

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