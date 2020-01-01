Григорий Серёдкин Стартовал новый футбольный сезон с участием «Звезды-2005» «Локомотив» в матче за Суперкубок страны минимально обыграл ЦСКА Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

В России стартовал новый женский футбольный сезон. Со счётом 1:0 в матче за Суперкубок страны победу над действующим чемпионом (московским ЦСКА) одержал серебряный призёр прошлогоднего первенства Суперлиги и обладатель Кубка страны — московский «Локомотив».

Единственный мяч встречи, прошедшей 8 марта в Нижнем Новгороде, забила полузащитник «Локо» Марина Фёдорова. Отметим, Суперкубок России по футболу среди женских команд проводился впервые в истории.

Напомним, пермская «Звезда-2005» стартует в новом сезоне уже в грядущую субботу, 13 марта. В Красноярске пермячки сыграют с местным ЖФК «Енисей» (0+). Ранее «красно-рыжие» вернулись с двухэтапного сбора в Турции, где провели три контрольных матча.

В прошлом сезоне команда Елены Сусловой завоевала бронзу Суперлиги, пропустив вперёд себя в турнирной таблице ЦСКА и «Локомотив». В Кубке России по футболу «звёздочки» дошли до полуфинала.

Добавим, что в этом сезоне число участников женской Суперлиги выросло до 10 клубов. К ЦСКА, «Локомотиву», «Чертаново» (все — Москва), «Звезде-2005» (Пермь), «Енисею» (Красноярск), «Рязани-ВДВ», «Краснодару» и «Зениту» (Санкт-Петербург») добавились «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Рубин» (Казань).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.