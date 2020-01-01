Григорий Серёдкин «Звезда-2005» провела первую тренировку после возвращения из Турции Пермские «звёздочки» продолжают готовиться к новому сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Футболистки пермского ЖФК «Звезда-2005» провели первую тренировку после возвращения в Пермь с учебно-тренировочного сбора в Турции. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Напомним, турецкий сбор «Звезды-2005» проходил месяц и стартовал 2 февраля. Он состоял из двух этапов — первый был направлен на физподговку футболисток. Второй — на командную технико-тактическую подготовку.

На сборе пермячки провели три товарищеских встречи. Сначала с минимальным счётом уступили сопернику по женской Суперлиге — ЖФК «Краснодар». Затем потерпели поражение от чемпиона Казахстана — ЖФК «БИИК-Казыгурт» — 1:2. А после в закрытом матче разгромили турецкий клуб «Алания Демирспор».

Сезон женской футбольной Суперлиги-2021 стартует 13 марта. В первом для себя матче лиги «Звезда-2005» в Красноярске встретится с ЖФК «Енисей» (0+). В турнире примут участие 10 клубов — ЦСКА, «Локомтив», «Чертаново» (все — Москва), «Рязань-ВДВ», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Енисей» (Красноярск»), «Звезда-2005», а также новички сезона — казанский «Рубин» и «Ростов» (Ростов-на-Дону).

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