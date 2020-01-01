Ресторанам и кафе разрешили работать в ночное время Запрет на массовые мероприятия и работу дискотек сохраняется Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 7 марта снимаются ограничения на работу заведений общепита с 01:00 до 06:00 утра. Такие изменения были внесены в указ губернатора о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространения коронавирусной инфекции в регионе.

При этом до 21 марта продлены запреты на проведение культурно-массовых, развлекательных и досуговых мероприятий, а также дискотек. Режим самоизоляции для людей старше 65 людей из группы риска также сохраняется — на две недели.

Напомним, запрет на работу заведений общепита был введён в ноябре 2020 года.

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