Григорий Серёдкин «Парма» не сыграет в УДС «Молот» в марте Домашний матч с петербургским «Зенитом» перенесён на апрель Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский БК «Парма» не сыграет мартовский домашний матч с лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — петербургским БК «Зенит». Об этом «Новому компаньону» сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, ранее матч «Парма» — «Зенит» должен был состояться 21 марта. Новая дата встречи — 14 апреля (0+). Отметим, что после этой игры «Парму» ждут две домашние игры подряд с прямыми конкурентами в борьбе за место в плей-офф Единой лиги ВТБ — саратовским БК «Автодор» и БК «Нижний Новгород». Матчи запланированы на 17 и 25 апреля соответственно (все — 0+).

Между тем, гостевую игру в Санкт-Петербурге «Парма» проведёт с «Зенитом» 15 марта (0+). Далее пермский клуб ожидает выезд в Краснодар на встречу с местным «Локомотивом-Кубань». Команды выйдут на паркет 18 марта (0+).

А самый ближайший матч подопечные Казиса Максвитиса сыграют 8 марта. В Польше «Парма» встретится с местной «Зелёной Гурой», занимающей после 19 сыгранных матчей пятую строчку «регулярки» (0+).

Ранее пермяки дважды обыграли эстонский «Калев» и сейчас делят 8-9 места турнирной таблицы чемпионата с подмосковными «Химками».

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