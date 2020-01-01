Григорий Серёдкин «Парма» одержала волевую победу над «Калевом» Пермяки переломили ход матча в третьей четверти и вернулись в зону плей-офф Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Пермский БК «Парма» вновь обыграл эстонский «Калев» на паркете УДС «Молот». Матч состоялся вечером 12 февраля и завершился со счётом 85:72 в пользу пермской команды.

Первая четверть игры осталась за эстонской командой — 18:26. Вторую четверть «Парма» также провела неважно и по итогам половины встречи пермяки отставали на 12 очков — 35:47.

Но мощно проведённая третья четверть в исполнении нашей команды позволила не только догнать по счёту клуб из Прибалтики, но и перегнать его. А в финальной четверти «Парма» ещё сильнее упрочила добытое преимущество. В итоге — 85:72 и ценная волевая победа над «Калевом».

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Поздравляю свою команду и всех пермских болельщиков с победой! Все мы получили сегодня хорошие эмоции. Что мне сегодня не понравилось, это первая половина матча, где мы играли пассивно и отдали инициативу соперника на своей площадке. А во второй половине мы увидели с вами старую добрую «Парму». Надеюсь, что продолжим в том же духе и будем бороться не только за попадание в плей-офф, но и за более высокие места на этой стадии турнира.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Майкл Кин. Он набрал 25 очков. В составе «Пармы» больше всех очков на счету литовского защитника и лидера команды Адаса Юшкявичуса. 13 очков на счету сербского центрового Бориса Савовича. По 10 очков набрали литовец Эйгирдас Жукаускас и латыш Марекс Мейерис.

Отметим, что Адас Юшкявичус уже послезавтра сыграет в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ (0+), куда он попал, будучи единственным представителем пермского клуба.

Две победы над эстонской командой позволили «Парме» вернуться в зону плей-офф Единой лиги ВТБ. Теперь у пермяков восьмое место турнирной таблицы и семь побед и восемь поражений в 15 играх.

Напомним, ранее «Парма» и «Калев» встречались в УДС «Молот» в минувший вторник — 9 февраля. Тогда подопечные Казиса Максвитиса также оказались сильнее — 80:72. «Парма» и «Калев» решили провести две игры в Перми подряд потому, что планировавшаяся игра в Таллине между «Пармой» и «Калевом» не состоялась из-за вспышки COVID-19 в эстонской команде. Она должна была пройти 4 января текущего года.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Парма» проведёт 8 марта. Пермяки отправятся в Польшу, где сыграют с «Зелёна Гурой» (0+). 17 марта «Парма» прибудет в Краснодар на встречу с «Локомотивом-Кубань» (0+). Дома пермские болельщики увидят «Парму» более чем через месяц — 21 марта. Соперник — текущий лидер «регулярки» лиги ВТБ — петербургский «Зенит» (0+).

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