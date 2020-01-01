Назначен новый замминистра транспорта Пермского края
Александр Соломатин занял пост Германа Потапчука
Заместителем министра транспорта с 25 февраля назначен Александр Соломатин — экс-замруководителя «Уралмостостроя». Эту информацию подтвердили в минтрансе.
Кроме того, с 15 февраля в министерстве работает ещё один зам — Дмитрий Бородин. Он сменил покинувшего министерство Михаила Боброва.
Бородин ранее работал в министерстве информационного развития Пермского края.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.