Назначен новый замминистра транспорта Пермского края Александр Соломатин занял пост Германа Потапчука Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Соломатин. Фото: ВЕТТА

Заместителем министра транспорта с 25 февраля назначен Александр Соломатин — экс-замруководителя «Уралмостостроя». Эту информацию подтвердили в минтрансе.

Кроме того, с 15 февраля в министерстве работает ещё один зам — Дмитрий Бородин. Он сменил покинувшего министерство Михаила Боброва.

Бородин ранее работал в министерстве информационного развития Пермского края.

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