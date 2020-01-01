Краевой минтранс покинул один из заместителей — Михаил Бобров
Он курировал направление информационных технологий
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Министерство транспорта Пермского края покинул один из заместителей министра — Михаил Бобров, который курировал направление информационных технологий.
На своей должности, куда перешёл с поста замдиректора краевого Центра безопасности дорожного движения, он работал с октября 2019 года.
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