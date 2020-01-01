Мария Сыропятова Рассмотрение апелляционной жалобы Юрия Уткина вновь перенесено по медицинским причинам Сейчас он находится на лечении Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Уткин

Константин Долгановский

Пермский краевой суд в среду, 24 февраля, удовлетворил ходатайство представителя экс-спикера Пермской городской думы Юрия Уткина о переносе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы из-за его «временной нетрудоспособности». В суде оглашено, что Уткин сейчас находится на лечении под наблюдением специалистов городской поликлиники №4. При этом его представитель уточнил, что экс-спикер не может находится в суде «в условиях осложнения заболевания».

Рассмотрение жалобы назначено на 1 марта.

Ранее, 10 февраля, Пермский краевой суд также переносил заседание из-за нахождения Уткина на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.

Напомним, в своей жалобе отстранённый от должности спикер Пермской городской думы пытается оспорить решение Ленинского районного суда Перми об отказе в рассмотрении его иска по восстановлению в прежней должности.

Ранее, 27 октября 2020 года, на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.

В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.

В ноябре Уткин обратился в Ленинский районный суд, но 2 декабря суд отказал ему в удовлетворении иска.

По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.

Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.

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