Мария Сыропятова Рассмотрение апелляционной жалобы Юрия Уткина перенесено из-за его болезни В суде объявлено, что он находится на лечении в кардиоцентре Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Уткин

Константин Долгановский

Сегодня, 10 февраля, Пермский краевой суде принял решение о переносе рассмотрения апелляционной жалобы Юрия Уткина.

Как объявлено в суде — в связи с болезнью самого Юрия Уткина и его адвоката: истец находится на лечении в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.

Эта причина признана судьёй уважительной. Новое заседание назначено на 24 февраля.

Напомним, в своей жалобе отстранённый от должности спикер Пермской городской думы пытается оспорить решение Ленинского районного суда Перми об отказе в рассмотрении его иска по восстановлению в прежней должности.

Ранее, 27 октября 2020 года, на пленарном заседании Пермской городской думы решением большинства депутатов Юрий Уткин был лишён поста председателя, с чем он не согласился, поэтому отказался подписывать документ в отведённый для этого десятидневный срок.

В итоге документ подписал первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, который сейчас является врио председателя.

В ноябре Уткин обратился в Ленинский районный суд, но 2 декабря суд отказал ему в удовлетворении иска.

По регламенту, нового председателя думы должны утвердить депутаты на пленарном заседании. Причём это голосование должно пройти в очном формате, а в последние месяцы заседания проходят в режиме онлайн.

Сейчас Юрий Уткин фактически является рядовым депутатом думы.

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