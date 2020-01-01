Мария Сыропятова Финансовую модель по достройке крематория в мэрии Перми обсудят в марте Концессионное соглашение планируется заключить до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

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В марте 2021 года в администрацию Перми будет представлена финансовая модель по проекту достройки крематория. Об этом на заседании Пермской городской думы 24 февраля рассказал и. о. первого замглавы Перми Виктор Агеев. По его мнению, в течение 2021 года может быть заключено концессионное соглашение.

Ранее стало известно о планах мэрии достроить крематорий через механизм концессии. Была озвучена и примерная сумма расходов на достройку — 232 млн руб. Это средства на корректировку проектно-сметной документации, завершение строительства комплекса крематория: само здание крематория с установкой в первой очереди двух печей для начала кремации.

Напомним, решение о строительстве крематорий на кладбище «Восточное» в Перми было принято ещё в 2001 году. В 2009 году «Энергостройпроект» разработал проектную документацию, но в 2021 году она была откорректирована.

По проекту, должно было быть построено 2-этажное здание с большим и малыми траурными залами, колумбарий площадью 3,1 тыс. кв. м с вместимостью 15,1 тыс. мест. Проектом были предусмотрены четыре кремационные печи. В 2013–2014 годах велись работы по строительству крематория, обустройству инженерных коммуникаций и территории.

В 2018 году мэрия уже пыталась достроить крематорий через заключение концессионного соглашения (тогда общая сумма оценивалась в 338 млн руб.), но в феврале 2020 года горадминистрация уже заявляла о планах на достройку за счёт средств городского бюджета.

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