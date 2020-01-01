Мария Сыропятова Инвестрасходы на достройку пермского крематория оценены в 232 млн руб. Также планируется установить там «более эффективные печи» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Объём инвестиций потенциального концессионера в достройку и ввод в эксплуатацию крематория оценены в 232 млн руб. Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом рассказал замглавы Перми Анатолий Дашкевич.

По его словам, администрация Перми всё-таки рассматривает вопрос о достройке крематория через заключение концессионного соглашения. В него войдут корректировка проектно-сметной документации, завершение строительства комплекса крематория: само здание крематория с установкой в первой очереди двух печей для начала кремации.

Депутат Павел Фадеев поинтересовался, будут ли вноситься существенные изменения в проект крематория. Анатолий Дашкевич ответил, что для достройки рассматривается «старый» проект.

«Единственное изменение, которое будет внесено, связано с маркой печей. По старому проекту предусмотрены печи, которые уже не выпускаются. Сейчас уже есть новые, более эффективные печи, с этим и будут связаны изменения», — ответил Анатолий Дашкевич.

Депутат Арсен Болквадзе попросил уточнить сроки строительства. Дашкевич уклонился от прямого ответа:

«После длительной истории строительства крематория я бы очень и очень аккуратно называл эти сроки. Очень хотелось бы в течение 2021 года заключить концессионное соглашение, а в конце 2021 года [крематорий] запустить. Это скорее желание, но оно, в принципе, реализуемо. В течение двух лет крематорий можно запустить».

Напомним, решение о строительстве крематорий на кладбище «Восточное» в Перми было принято ещё в 2001 году. В 2009 году «Энергостройпроект» разработал проектную документацию, но в 2021 году она была откорректирована.

По проекту должно было быть построено 2-этажное здание с большим и малыми траурными залами, колумбарий площадью 3,1 тыс. кв. м с вместимостью 15,1 тыс. мест. Проектом были предусмотрены четыре кремационные печи. В 2013–2014 годах велись работы по строительству крематория, обустройству инженерных коммуникаций и территории.

В 2018 году мэрия уже пыталась достроить крематорий через заключение концессионного соглашения (тогда общая сумма оценивалась в 338 млн руб.), но в феврале 2020 года горадминистрация уже заявляла о планах на достройку за счёт средств городского бюджета.

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