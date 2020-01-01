Елена Лодыгина журналист Недостроенный пермский крематорий снова планируют отдать в концессию Ранее сумма инвестиций оценивалась в 338 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми утвердила перечень объектов, которые в 2021 году будут сданы в концессию. Среди них недостроенный крематорий на кладбище «Восточное», Пушкинская баня и объекты теплоснабжения. Также в постановлении администрации Перми прописаны виды работ, которые должен будет провести инвестор. Так, в отношении крематория написано создание, а Пушкинской бани — реконструкция объекта.

Напомним, ранее городские власти заказали техническое обследование административно-бытового корпуса крематория, по итогам которого здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Крематорий на кладбище «Восточное» городские власти пытаются построить уже больше 10 лет. Изначально строительством занималось ОАО «Пермдорстрой», затем ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдорсервис», а также ООО «Вектор».

В 2018 году пермская мэрия пыталась достроить крематорий на условиях концессионного соглашения. Сумма инвестиций оценивалась в 338 млн руб.

По условиям соглашения концессионер обязан был закончить работы в здании, выполнить подключение к сетям и ввести крематорий в эксплуатацию. Первый этап предполагал строительство колумбарных стен вместимостью не менее 5 тыс. ячеек и установку не менее двух кремационных печей. Кроме того, необходимо было провести благоустройство территории вокруг здания крематория, предусматривающее обустройство входной группы, обеспечивающее беспрепятственное, безопасное движение транспорта и пешеходов.

Второй этап подразумевал возведение колумбария вместимостью не менее 10 180 ячеек и приобретение ещё двух печей, а также полное завершение работ по благоустройству территории. Единственным участником выступило ООО «ТД Пушкарский». Однако горадминистрация не стала заключать соглашение из-за отсутствия банковской гарантии у компании. В горадминистрации было принято решение искать нового инвестора.

В феврале 2020 года на заседании Пермской городской думы начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич уточнил, что крематорий будут достраивать за счёт городского бюджета.

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