Мария Сыропятова В январе оборот общепита в Пермском крае упал на четверть Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2021 года оборот индустрии общественного питания в Пермском крае упал на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные Пермьстата.

Если в январе 2020 года оборот кафе и ресторанов Перми составил 2,024 млрд руб., то за первый месяц 2021 года — только 1,603 млрд руб.

Оборот торговли продовольствием в январе 2021 года в регионе составил 22,153 млрд руб., что на 5,4% меньше, чем было годом ранее. Оборот торговли непродовольственными товарами также снизился: в январе 2021 года он составил 25,259 млрд руб., что на 4,5% меньше показателей прошлого года.

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