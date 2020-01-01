Григорий Серёдкин «Амкар» и «Звезда» пустят болельщиков на игры турнира «Пермь Великая» Первый матч предсезонного турнира стартует уже послезавтра Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермские ФК «Амкар» и ФК «Звезда» пустят болельщиков на матчи грядущего предсезонного товарищеского турнира «Пермь Великая», который пройдёт в одноимённом пермском футбольном манеже с 22 по 26 февраля (0+).

Вход в манеж на все матчи турнира свободный. Допуск зрителей разрешён в количестве до 20% от его вместимости, то есть — не более 700 человек на матч. Обязательно наличие защитных масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции.

«Звезда» в рамках турнира 22 февраля встретится с туймазинским «Спартаком». 23 февраля — с ильинским «Ильпаром». 24 февраля команда Рустема Хузина сыграет с «Металлургом» из Аши, а 25 февраля — с соперником по группе «4» ПФЛ — «Зенитом-Ижевск». Завершится турнир игрой с пермским «Амкаром» 26 февраля.

Напомним, ранее «Звезда» выступила в казанском Кубке Федерации футбола Республики Татарстан. По итогам турнира пермяки заняли второе место, так как проиграли решающий матч казанской «Смене» (1:2).

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— Безусловно, проигрывать неприятно даже на сборах. Но победы и кубки в неофициальных турнирах, результаты в отдельно взятых тренировочных матчах отходят на второй план. Да, после поражения от «Смены» все ребята были в плохом настроении, злились на себя, но это правильная реакция. Если поражения на сборах допустимы, то безволие и безразличие — нет. Оптимальную форму команда должна набрать непосредственно к официальным матчам. И вот там поражения уже недопустимы.

«Амкар», в свою очередь, 22 февраля начнёт выступление на турнире встречей с «Металлургом». 23 февраля «красно-чёрные» сыграют с «Зенитом-Ижевск», 24 февраля — с ильинским «Ильпаром». 25 февраля возрождённый клуб ждёт встреча со «Спартаком» из Туймазы.

Отметим, в начале февраля «Амкар» и «Звезда» уже проводили очную встречу. Тогда сильнее оказалась «Звезда» — 5:0.

Фото: Федерация футбола Пермского края

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