Григорий Серёдкин Пермская «Звезда» сыграла первый матч в году Подопечные Рустема Хузина разгромили «Амкар» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

В минувшее воскресенье, 31 января, пермский ФК «Звезда» провёл первый тренировочный матч в 2021 году. Со счётом 5:0 команда Рустема Хузина разгромила другой пермский клуб — «Амкар».

Два игрока «Звезды» оформили по дублю в первом тайме — это нападающий Александр Субботин и атакующий полузащитник Никита Чунихин. Завершил разгром оппонентов во второй половине игры Владимир Лаптев.

Отметим, в матче принимали участие и три футболиста, находящиеся на просмотре.

Напомним, совместную подготовку к продолжению сезона «Звезда» начала 26 января. А ближайшая официальная встреча команды состоится только через два месяца. 4 апреля пермяки в ПФЛ сыграют с нижегородской «Волной» (0+).

Ранее состав пермского клуба покинул сын известного в прошлом футболиста Константина Парамонова — Евгений Парамонов.

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