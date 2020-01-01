Третий претендент на пост мэра Перми сдал документы в конкурсную комиссию Им стал оппозиционер Сергей Ухов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Ухов. Фото: скрин-шот с youtube.com

Активист Сергей Ухов подал документы на участие в конкурсе по выборам главы Перми. Об этом сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на секретаря комиссии по отбору главы Наталью Рослякову.

Он стал третьим официальным кандидатом на пост. Ранее заявки направили депутат Пермской городской думы от КПРФ Геннадий Сторожев и член фракции ЛДПР в краевом Заксобрании Александр Григоренко.

Документы комиссия принимает до 4 марта, сам конкурс должен состояться 18 марта. Окончательно победителя утверждает Пермская городская дума.

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