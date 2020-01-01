Депутат Заксобрания подал документы на конкурс по выбору главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Появился второй претендент на пост мэра Перми. Депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко написал в своем аккаунте «Пермский депутат» в телеграме, что сегодня подал документы.

Он мотивировал своё решение тем, что ему как жителю Перми «в последние годы очень не нравится политика администрации города».

«Это касается и транспортной реформы, и так называемой «поддержки» малого бизнеса, и экологической политики, — отметил депутат. —Последней каплей стало решение Пермской городской думы, которая с подачи администрации, наплевав на мнение жителей, фактически разрешила РЖД строить на участке Черняевского леса десятиэтажную гостиницу. Городу нужны перемены».

Источник «Нового компаньона» в мэрии подтвердил, что заявка поступила.

Напомним, в начале февраля заявку на конкурс направил и депутат Пермской городской думы от КПРФ Геннадий Сторожев. Он уточнил, что сделал это «по предложению бюро Пермского крайкома КПРФ».

Напомним, участие в конкурсе ранее анонсировали врио главы города Алексей Дёмкин, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, общественник Денис Галицкий, оппозиционер Сергей Ухов и директор пермского филиала «Городских проектов» Александр Синявский. Впрочем, Александр Репин в беседе с Ura.ru сегодня заявил, что передумал участвовать.

Документы комиссия принимает до 4 марта, сам конкурс должен состояться 18 марта. Окончательно победителя утверждает Пермская городская дума.

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