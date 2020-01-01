Депутат гордумы Геннадий Сторожев подал документы на конкурс по выборам главы Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Геннадий Сторожев

Константин Долгановский

Дупутат Пермской городской думы от КПРФ Геннадий Сторожев подал документы в конкурсную комиссию по выборам главы Перми в качестве кандидата. Об этом он сообщил в личном аккаунте в Facebook.

Он уточнил, что сделал это «по предложению бюро Пермского крайкома КПРФ».

Напомним, участие в конкурсе ранее анонсировали владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, общественник Денис Галицкий, оппозиционер Сергей Ухов и директор пермского филиала «Городских проектов» Александр Синявский.

Документы комиссия принимает до 4 марта, сам конкурс должен состояться 18 марта. Окончательно победителя утверждает Пермская городская дума.

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