С марта в пермских автобусах право бесплатной пересадки останется только у тех, кто оплачивает проезд бесконтактным способом Также нельзя будет бесплатно воспользоваться тем же самым маршрутом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта бесплатная пересадка в маршрутах общественного транспорта Перми будет предоставляться только при предъявлении билета с безналичной оплатой проезда. Также пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута, сообщается на сайте газеты «Пятница» со ссылкой на мэрию.

То есть бесплатно «пересесть» смогут только те пассажиры, которые ранее в течение 40 мин. и 60 мин. (в зависимости от маршрута) оплатили проезд банковской или транспортной картой или льготным проездным документом.

При этом кондуктор может потребовать предъявить карту, которой была произведена оплата. Поэтому необходимо иметь её при себе на протяжение всей поездки.

При этом в мэрии отмечают, что за последний год доля оплаты проездом безналичным способом увеличилась в три раза: с 26% до 73%.

Также пересадка будет предоставляться только при посадке в транспортное средство иного маршрута (сейчас можно «пересесть» в автобус/трамвай того же маршрута).

Напомним, данные изменения планировалось запустить ещё с 1 февраля. Ранее администрация Перми в гордуме неоднократно поднимала вопрос об изменении правил пересадок в муниципальном общественном транспорте. В частности, тогда предлагалось сделать пересадки платными, но вторую поездку оплачивать не полностью, а с 50%-й скидкой.

В этом случае городской бюджет дополнительно привлёк бы 424,9 млн руб. Вопрос обсуждался в рамках итогов реализации транспортной реформы в Перми. Из-за внедрения новой транспортной модели кассовый разрыв транспортного бюджета Перми за 10 месяцев 2020 года достиг 1,577 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.