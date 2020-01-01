Елена Лодыгина журналист Мэрия Перми планирует оставить бесплатные пересадки только при безналичной оплате Новые правила должны вступить в силу с февраля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми направила в гордуму постановление о внесении изменений в правила пересадок в общественном муниципальном транспорте. В документе сказано, что пассажирам можно будет воспользоваться одной бесплатной пересадкой в течение 40-60 мин между поездками только при условии, что первая поездка была оплачена безналичным способом. Эта мера объясняется тем, чтобы кондуктор мог проверить время поездки.

При этом контролёр будет иметь право проверить на билете соответствие номера карты, с которого оплачена первая поездка, с реальным номером карты пассажира. И, как указано в постановлении, в противном случае «устанавливает факт безбилетного проезда».

Контроль за пересадками будет осуществлять МКУ «Городское управление транспорта». Постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

Напомним, ранее администрация Перми в гордуме неоднократно поднимала вопрос об изменении правил пересадок в муниципальном общественном транспорте. В частности, тогда предлагалось сделать пересадки платными, но вторую поездку оплачивать не полностью, а с 50%-й скидкой.

В этом случае городской бюджет дополнительно привлёк бы 424,9 млн руб. Вопрос обсуждался в рамках итогов реализации транспортной реформы в Перми. Из-за внедрения новой транспортной модели кассовый разрыв транспортного бюджета Перми за 10 месяцев 2020 года достиг 1,577 млрд руб.

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