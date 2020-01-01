Алиса Окулова Бывшей сотруднице Росгвардии назначили штраф за подделку документов по делу «гайвинского стрелка» Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми 18 февраля вынес приговор бывшей сотруднице Росгвардии. Женщину признали виновной в подлоге служебных документов и назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, обвиняемая совершила подделку служебных документов, чтобы скрыть собственное бездействие в рамках дела по «гайвинскому стрелку». В ходе проверки стало известно, что женщина около двух лет не проводила проверку владельца оружия, который совершил преступление.

По версии следствия, обвиняемая в утро ЧП «внесла в акт проверки заведомо ложные сведения о дате проведения проверочных мероприятий, чтобы избежать привлечения к дисциплинарной ответственности».

Напомним, 50-летний пермяк открыл огонь по прохожим в микрорайоне Гайва в ночь на 4 декабря 2019 года. Тогда он убил женщину, ранил двух человек и сотрудника полиции.

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