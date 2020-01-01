Алиса Окулова
Бывшей сотруднице Росгвардии назначили штраф за подделку документов по делу «гайвинского стрелка»
Мотовилихинский районный суд Перми 18 февраля вынес приговор бывшей сотруднице Росгвардии. Женщину признали виновной в подлоге служебных документов и назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, обвиняемая совершила подделку служебных документов, чтобы скрыть собственное бездействие в рамках дела по «гайвинскому стрелку». В ходе проверки стало известно, что женщина около двух лет не проводила проверку владельца оружия, который совершил преступление.
По версии следствия, обвиняемая в утро ЧП «внесла в акт проверки заведомо ложные сведения о дате проведения проверочных мероприятий, чтобы избежать привлечения к дисциплинарной ответственности».
Напомним, 50-летний пермяк открыл огонь по прохожим в микрорайоне Гайва в ночь на 4 декабря 2019 года. Тогда он убил женщину, ранил двух человек и сотрудника полиции.
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