Елена Синица Заксобрание одобрило присвоение детской больнице №3 имени Ирины Корюкиной Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 18 февраля депутаты приняли проект постановления о присвоении пермской ГБУ «Городская детская клиническая больница №3» имени бывшего ректора ПГМУ Ирины Корюкиной.

Напомним, присвоить больнице имя Ирины Корюкиной предложили сотрудники медучреждения. Решение было принято единогласно на общем собрании трудового коллектива 12 января. С соответствующим ходатайством медики обратились к врио главы города Алексею Дёмкину. Затем глава города обратился к губернатору края, который и внёс инициативу в краевой парламент.

Члены комитета по социальной политике 16 февраля также одобрили инициативу.

Ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина скончалась в декабре 2020 года.

В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Корюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награждена Почётным знаком города Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.

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