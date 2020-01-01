Елена Синица
Профильный комитет Заксобрания поддержал присвоение детской больнице №3 имени Ирины Корюкиной
В рамках комитета по социальной политике краевого Заксобрания 16 февраля депутаты одобрили инициативу присвоить пермской ГБУ «Городская детская клиническая больница №3» имя бывшего ректора ПГМУ Ирины Корюкиной.
«Излишне говорить о том, какой вклад сделала Ирина Петровна в пермском здравоохранении. Конечно же, понятно желание коллектива больницы, где она работала, чтобы учреждение носило её имя», — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.
Кроме этого, глава краевого минздрава Анастасия Крутень подчеркнула, что инициативу поддерживают и министерство здравоохранения, и губернатор Пермского края.
«В этом учреждении Ирина Петровна работала долгие годы. С 1992 года она возглавляла кафедру педиатрии, которая располагается на базе детской клинической больницы №3. Все эти годы она проводила очень серьёзную консультативную работу. Ирина Петровна — известный учёный, почётный гражданин Пермского края. У неё огромное количество научных работ», — пояснила Анастасия Крутень.
Напомним, присвоить больнице имя Ирины Корюкиной предложили сотрудники медучреждения. Решение было принято единогласно на общем собрании трудового коллектива 12 января. С соответствующим ходатайством медики обратились к врио главы города Алексею Дёмкину. Затем глава города обратился к губернатору края. Проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Заксобрания 18 февраля.
Ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина скончалась в декабре 2020 года.
В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края.
Корюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награждена Почётным знаком города Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.
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