Елена Синица Профильный комитет Заксобрания поддержал присвоение детской больнице №3 имени Ирины Корюкиной Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Корюкина

Илья Радченко

В рамках комитета по социальной политике краевого Заксобрания 16 февраля депутаты одобрили инициативу присвоить пермской ГБУ «Городская детская клиническая больница №3» имя бывшего ректора ПГМУ Ирины Корюкиной.

«Излишне говорить о том, какой вклад сделала Ирина Петровна в пермском здравоохранении. Конечно же, понятно желание коллектива больницы, где она работала, чтобы учреждение носило её имя», — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.

Кроме этого, глава краевого минздрава Анастасия Крутень подчеркнула, что инициативу поддерживают и министерство здравоохранения, и губернатор Пермского края.

«В этом учреждении Ирина Петровна работала долгие годы. С 1992 года она возглавляла кафедру педиатрии, которая располагается на базе детской клинической больницы №3. Все эти годы она проводила очень серьёзную консультативную работу. Ирина Петровна — известный учёный, почётный гражданин Пермского края. У неё огромное количество научных работ», — пояснила Анастасия Крутень.

Напомним, присвоить больнице имя Ирины Корюкиной предложили сотрудники медучреждения. Решение было принято единогласно на общем собрании трудового коллектива 12 января. С соответствующим ходатайством медики обратились к врио главы города Алексею Дёмкину. Затем глава города обратился к губернатору края. Проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Заксобрания 18 февраля.

Ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина скончалась в декабре 2020 года.

В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Корюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награждена Почётным знаком города Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.

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