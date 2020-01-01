Елена Синица Городской детской клинической больнице №3 планируется присвоить имя Ирины Корюкиной Этот вопрос обсудят депутаты Законодательного собрания Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермской ГБУ «Городская детская клиническая больница №3» могут присвоить имя бывшего ректора ПГМУ Ирины Корюкиной. Проект постановления в Законодательное собрание внёс губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Присвоить больнице имя Ирины Корюкиной предложили сотрудники медучреждения. Решение было принято единогласно на общем собрании трудового коллектива 12 января. С соответствующим ходатайством медики обратились к врио главы города Алексею Дёмкину. Затем глава города обратился к губернатору края. Проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании заксобрания 18 февраля.

Напомним, ректор Пермского медуниверситета, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Корюкина скончалась в декабре 2020 года.

В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края.

Корюкиной присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», награждена Почётным знаком города Перми, медалью МЧС России за участие в гуманитарных операциях.

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