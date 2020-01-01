Мария Сыропятова Профильный комитет Заксобрания поддержал законопроект о штрафах за киоски в первом чтении Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края поддержал принятие в первом чтении пакета поправок в краевое законодательство о штрафах за размещение объектов нестационарной торговли на дворовых территориях. Ожидается, что завтра, 18 февраля, этот вопрос рассмотрят на пленарном заседания регионального парламента.

Напомним, что в феврале в Законодательное собрание Пермского края фракция «Единая Россия» внесла законопроект с изменениями в краевые законы «О градостроительной деятельности» и «Об административных правонарушениях». Это связано с исполнением решений федеральных судов и наведением порядка на дворовых территориях многоквартирных домов.

По словам замруководителя фракции «Единая Россия» Сергея Ветошкина, законопроект, прежде всего, ориентирован на Пермь и другие города Пермского края.

«Муниципалитет в правилах благоустройства определяет порядок размещения объектов нестационарной торговли. Если он не будет прописан, то и краевой закон не будет действовать», — пояснил Сергей Ветошкин.

По его мнению, этот процесс должен быть систематизирован в Перми, а в небольших населённых пунктах необходимость это делать отсутствует.

Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов обосновал необходимость внесения законопроекта интересами застройщиков и собственников коммерческой недвижимости в капитальных строениях.

«Утверждение паспортов дворовых территорий, вынесение предписаний и штрафов, а самое главное, принятие порядка размещения объектов нестационарной торговли закрепляется за муниципальными органами власти. Достаточно разработать прозрачную нормативно-правовую базу совместно с представителями собственников и бизнеса, которая бы работала на улучшение качества городской среды и условий ведения бизнеса», — отметил Алексей Чибисов.

При этом Алексей Чибисов сослался на опыт муниципалитетов по утверждению схем размещения рекламных конструкций.

Ожидается, что в законопроект будут внесены поправки перед рассмотрением во втором чтении. Срок подачи поправок — 10 марта 2021 года.

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