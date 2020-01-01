Мария Сыропятова В Законодательное собрание внесён законопроект о штрафах за киоски на частных землях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае» предлагается внести поправки о штрафах за размещение объектов нестационарной торговли на частных землях. Это подтвердили «Новому компаньону» во фракции «Единая Россия». Внесение законопроекта в Законодательное собрание Пермского края связано с выполнением решений федеральных судов.

Сейчас в законе есть статья о штрафах за размещение НТО, но она фактически не применялась муниципальными властями. Если сейчас штрафы грозят за установку любых видов нестационарных торговых объектов на детских площадках, газонах или ближе 15 м от фасада здания, то теперь предлагается выписывать протоколы за нарушение паспорта благоустройства дворовой территории или его отсутствие, а также несоблюдение проектной документации.

Кроме того, примерно в два раза снижается и размер штрафов: законопроект предлагает выписывать гражданам штрафы от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностным лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а юрлицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Также в качестве одного из видов санкций сохранено предупреждение, его можно получить только при нарушении паспорта благоустройства дворовой территории, в то время как за несоблюдении проектной документации предлагается сразу выписывать штраф.

В примечании к законопроекту говорится, что под размещением нестационарного объекта понимаются как действия по установке, так и бездействие, если не производится его демонтаж. Также законопроектом предусмотрена отсрочка введения в действие этих штрафов до 1 сентября 2021 года. В пояснительной записке это объясняется необходимостью внесения изменений в муниципальные правила благоустройства, а также это даёт время для их выполнения собственникам НТО и земли, где уже размещены киоски или павильоны.

Проект внесён в повестку пленарного заседания Законодательного собрания, намеченного на 18 февраля.

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