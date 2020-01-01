Елена Лодыгина журналист Проектированием детского реабилитационного центра в Перми займётся ООО «Майолика» Проект должен быть готов к 18 февраля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Один из вариантов реабилитационного центра, представленный в 2016 году

Архив ИД «Компаньон»

Управление капитального строительства Пермского края подвело итоги открытого конкурса на разработку проекта строительства детского реабилитационного центра в Перми.

Всего к участию в конкурсе были допущены восемь компаний: ООО «ПСК Технология», ООО «Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «Сибпроектэлектро», ООО «Проджект», ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ООО Проектная компания «Центр проектирования», ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Монолит», ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс» и «Майолика». Конкурсный отбор проводился по двум критериям: ценовому и квалификации участника.

Победителем стало ООО «Майолика», которое в ходе конкурсного отбора набрало наибольшее количество баллов. Компания предложила выполнить все работы за 17,5 млн руб.

Строительство будет вестись в микрорайоне Камская Долина, на ул. Маршала Жукова, на двух земельных участках общей площадью 76,2 тыс. кв. м.

Подрядчик должен выполнить инженерно-изыскательские работы, разработать объёмно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузки на инженерные сети, разработать колерный паспорт отделки фасадов, получить положительное заключение Госэкспертизы. Все работы по разработке проектно-сметной документации должны завершиться к 18 февраля 2022 года.

Отметим, детский реабилитационный центр будет рассчитан на 80–100 коек и 1 тыс. посещений в год. Из них не менее десяти мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до четырёх лет, не менее 20 мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до 14 лет, не менее 50 мест для инвалидов подросткового возраста (до 18 лет) и инвалидов с детства до 25 лет.

Ранее Пермское УФАС приостановило рассмотрение итогов конкурса по жалобе ООО «Пермпроектизыскания».

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