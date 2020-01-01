Елена Лодыгина журналист Краевые власти заказали проект детского реабилитационного центра в Камской долине за 19,7 млн руб. Количество коек должно достигать 80-100 Поделиться Поделиться Твитнуть

Один из вариантов реабилитационного центра, представленный в 2016 году

Архив ИД «Компаньон»

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство детского реабилитационного центра в Перми. Начальная максимальная цена контракта составила 19,7 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, строительство будет вестись в микрорайоне Камская Долина, на ул. Маршала Жукова, на двух земельных участках общей площадью 76,2 тыс. кв. м.

Подрядчик должен выполнить инженерно-изыскательские работы, разработать объёмно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузки на инженерные сети, разработать колерный паспорт отделки фасадов, получить положительное заключение Госэкспертизы. Все работы по разработке проектно-сметной документации должны завершиться к 18 февраля 2022 года.

Напомним, детский реабилитационный центр площадью будет рассчитан на 80–100 коек и 1 тыс. посещений в год. Финансирование объекта ведётся из краевого бюджета. В 2017 году краевые власти уже заказывали разработку проекта на строительство детского реабилитационного центра. Был ли представлен заказчику готовый проект, неизвестно. Строительство детского реабилитационного центра внесено в краевую адресную инвестиционную программу на 2019–2021 годы с объёмом финансирования 450 млн руб.

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