Разработка ПСД для строительства детского реабилитационного центра оценена в 10,5 млн руб.

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Управление капитального строительства Пермского края объявило открытый конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство детского реабилитационного центра в Перми. Максимальная стоимость работ составила больше 10,5 млн руб.

Из этой суммы порядка 9 млн руб. планируется потратить на проведение проектных работ, 337 тыс. руб. — инженерно-геодезических, 647 тыс. руб. — инженерно-геологических, 223 тыс. руб. — инженерно-экологических и 73 тыс. руб. — инженерно-метеорологических.

Напомним, детский реабилитационный центр будет построен в Ленинском районе Перми на ул. Маршала Жукова на площади в 56,3 тыс. кв. м.

Мощность реабилитационного центра составит 85 койко-мест. Дневной стационар «Особый ребёнок» будет рассчитан на 15 мест и 1 тыс. посещений в год.

«Новый компаньон»

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