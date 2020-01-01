Елена Лодыгина журналист УФАС приостановило аукцион на проектирование детского реабилитационного центра в Камской долине С жалобой в антимонопольное ведомство обратилось ООО «Пермпроектизыскания» Поделиться Поделиться Твитнуть

Один из вариантов реабилитационного центра, представленный в 2016 году

Архив ИД «Компаньон»

Пермское управление федеральной антимонопольной службы приостановило определение поставщика на разработку проектно-сметной документации на строительство детского реабилитационного центра в Камской долине.

С жалобой в антимонопольное ведомство обратилось ООО «Пермпроектизыскания». Компания считает, что в конкурсной документации в нарушение действующего законодательства отсутствует поэтапная приёмка и оплата товара. Информации об итогах рассмотрения жалобы пока нет.

На конкурс поступили заявки от восьми компаний. По итогам рассмотрения вторых частей, все они были допущены к участию в конкурсе.

Напомним, проект детского реабилитационного центра в Камской долине краевые власти оценили в 19,7 млн руб. Строительство будет вестись в микрорайоне Камская Долина, на ул. Маршала Жукова, на двух земельных участках общей площадью 76,2 тыс. кв. м.

Подрядчик должен выполнить инженерно-изыскательские работы, разработать объёмно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузки на инженерные сети, разработать колерный паспорт отделки фасадов, получить положительное заключение Госэкспертизы. Все работы по разработке проектно-сметной документации должны завершиться к 18 февраля 2022 года.

Отметим, детский реабилитационный центр будет рассчитан на 80–100 коек и 1 тыс. посещений в год. Из них не менее десяти мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до четырёх лет, не менее 20 мест для детей-инвалидов с сопровождением в возрасте до 14 лет, не менее 50 мест для инвалидов подросткового возраста (до 18 лет) и инвалидов с детства до 25 лет.

Проектировщики должны предусмотреть возможность прохождения в центре реабилитации в форме дневного пребывания не менее 50 детей-инвалидов с сопровождением и 25 инвалидов подросткового возраста и инвалидов с детства, а также услуги ранней помощи не менее 65 детей в месяц.





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