Мария Сыропятова Весной в центре Перми откроется второй ресторан Meduza Он будет располагаться на ул. Сибирской Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Ориентировочно в марте в центре Перми по адресу ул. Сибирская, 53 откроется второй ресторан Meduza Seafood&Wine. Это «Новому компаньону» подтвердили в самом заведении.

Напомним, первый ресторан продолжает работу по адресу ул. Ленина, 64.

Новая «точка» готовится к открытию на месте бывшего ресторана Rebra, чьё руководство отказалось комментировать ситуацию.

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