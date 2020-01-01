Григорий Серёдкин Бывший защитник «Пармы» вошёл в Зал Славы Единой лиги ВТБ В почётный список представитель или экс-представитель «Пармы» попал впервые Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Экс-игрок пермского БК «Парма» Янис Блумс вошёл в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Латвийский защитник Янис Блумс провёл в «Парме» один сезон (2018-2019) и дважды помог нашей команде обыграть казанский УНИКС. Сейчас Блумс выступает за итальянскую «Реджану» и является капитаном сборной Латвии по баскетболу

Зал славы Единой лиги ВТБ — ежегодная награда, вручаемая игрокам, тренерам, руководителям и персоналу за вклад в развитие Единой лиги ВТБ. Первое вручение награды прошло почти два года назад — 16 февраля 2019 года. Ранее никто из представителей или бывших представителей «Пармы» не входил в почётный список членов Зала Славы лиги.

Напомним, ранее атакующий защитник и лидер «Пармы» Адас Юшкявичус сыграл на «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ.

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