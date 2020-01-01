Григорий Серёдкин Защитник «Пармы» Адас Юшкявичус сыграл в «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ Праздник баскетбола закончился победой «Сборной звёзд России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Единая лига ВТБ

Защитник пермского БК «Парма» Адас Юшкявичус принял участие в показательном «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера 14 февраля в Москве. Литовский баскетболист провёл на паркете московской ВТБ-Арены 20 минут и отметился девятью очками (совершил три трёхочковых броска), четырьмя подборами и пятью передачами.

«Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ 2021 года стал пятым юбилейным показательным матчем в истории турнира и завершился победой «Сборной звёзд России» над «Сборной звёзд мира» со счётом 183:162. Самым результативным игроком матча стал ветеран российского баскетбола, атакующий защитник петербургского «Зенита» Виталий Фридзон, записавший в актив 57 очков. Он в итоге получил и приз лучшего игра матча. У Звёзд мира лучшим с 30 очками стал тяжёлый форвард подмосковных «Химок» Джордан Мики.

Отметим, Адас Юшкявичус участвовал и в прошлогоднем «Матче всех звёзд». Тогда литовец не был единственным представителем пермского клуба — вместе с ним на игру прибыли защитник Максим Григорьев и центровой Артём Забелин.



Также во вчерашнем матче сыграли и два соотечественника Адаса Юшкявичуса — литовские форвард Миндаугас Кузьминскас и разыгрывающий Мантас Калниетис (оба — «Локомотив Кубань»).



Напомним, ранее «Парма» два раза подряд обыграла эстонский «Калев» и вновь вошла в зону плей-офф Единой лиги ВТБ. Сейчас клуб из Перми занимает восьмую строчку турнирной таблицы. Следующий матч в рамках турнира пермяки проведут 8 марта в польской Зелёна Гуре, где встретятся с местным одноимённым клубом (0+).

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