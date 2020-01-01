Григорий Серёдкин «Звезда-2005» в контрольном матче уступила «Краснодару» «Горожанки» организовали единственный гол встречи Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» сыграл контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Со счётом 0:1 пермская команда уступила ЖФК «Краснодар». Игра прошла в Белеке на поле «Папиллон спортс центра».

Единственный гол в ворота пермячек забила крайний защитник «Краснодара» Виктория Шкода.



Напомним, «Звезда-2005» отправилась на двухэтапный сбор в Турцию 2 февраля. Сбор продлится до 28 февраля. Домой команда вернётся 1 марта.



Ранее стало известно о вызове в основной состав женской сборной России по футболу защитника «Звезды-2005» Анастасии Акимовой. В резерв национальной команды также попали форвард и капитан «звёздочек» Олеся Курочкина и полузащитник Кристина Хорошева.

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