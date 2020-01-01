Григорий Серёдкин Защитник «Звезды-2005» Анастасия Акимова вызвана в сборную России Ещё две футболистки-«звёздочки» попали в резерв национальной команды Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Защитник пермского ЖФК «Звезда-2005» Анастасия Акимова вызвана в основной состав женской сборной России по футболу. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Женская национальная команда под руководством нового тренера Юрия Красножана проведёт учебно-тренировочный сбор в Турции. Он пройдёт с 15 по 24 февраля.

Отметим, в резервный состав сборной России включены полузащитник Кристина Хорошева и форвард и капитан «Звезды-2005» Олеся Курочкина.

Добавим, что представители пермского клуба попали и в основной состав молодёжной сборной России. Это голкипер Арина Жукова и защитник Яна Шолгина.

В минувшем сезоне женской футбольной Суперлиги Анастасия Акимова сыграла 10 матчей, в которых отдала одну голевую передачу. Всего с 2015 года футболистка сыграла 77 матчей за пермский клуб в которых забила шесть голов. А в составе национальной сборной России Анастасия Акимова дебютировала почти 10 лет назад — в ноябре 2011 года.

Ранее основной состав пермских «звёздочек» отправился в Турцию, где проведёт большой тренировочный сбор из двух этапов. Домой команда вернётся 1 марта.

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