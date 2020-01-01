Григорий Серёдкин «Звезда-2005» отправилась на сбор в Турцию Команда вернётся домой через месяц Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Ранним утром 2 февраля основной состав пермского ЖФК «Звезда-2005» отправился в Турцию, где команда проведёт учебно-тренировочный сбор. Об этом «Новому компаньону» сообщила клубная пресс-служба.

Сбор будет состоять из двух этапов. Первый направлен на физподговку футболисток. Второй — на командную технико-тактическую подготовку. Тренироваться «звёздочки» будут в двухразовом режиме.

Также наша команда проведёт в Турции несколько контрольных матчей. Соперники и даты встреч будут известны позднее.

Сбор продлится до 28 февраля. Домой в Пермь команда вернётся 1 марта, где продолжит готовиться к предстоящему сезону.

Напомним, «Звезда-2005» вышла из отпуска 20 января. Все футболистки и сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательный результат.

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