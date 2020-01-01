Григорий Серёдкин «Звезда-2005» вышла из отпуска Все футболистки и сотрудники клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Акимова, Надежда Ильиных и Илона Власенко; Фото: Пресс-служба ЖФК "Звезда-2005"

Пермский ЖФК «Звезда-2005» вышел из отпуска и начал готовиться к новому сезону. Об этом «Новому компаньону» сообщила клубная пресс-служба.

Все футболистки и сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательный результат. После чего команда приступила к первому этапу подготовки к сезону. В связи с установившейся в Перми морозной погодой пока тренировки проходят на футбольном поле манежа «Пермь Великая».

Первый этап подготовки команда проведет в Перми. Затем в феврале состоится командный учебно-тренировочный сбор в Турции.

Напомним, ранее состав «звёздочек» покинули форвард основного состава Екатерина Пантюхина и второй вратарь Татьяна Дронова.

В минувшем сезоне команда Елены Сусловой взяла бронзовые медали женской Суперлиги и дошла до полуфинала Кубка России по футболу.

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