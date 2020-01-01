Григорий Серёдкин
«Звезда-2005» вышла из отпуска
Все футболистки и сотрудники клуба сдали отрицательные тесты на COVID-19
Пермский ЖФК «Звезда-2005» вышел из отпуска и начал готовиться к новому сезону. Об этом «Новому компаньону» сообщила клубная пресс-служба.
Все футболистки и сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19, которые показали отрицательный результат. После чего команда приступила к первому этапу подготовки к сезону. В связи с установившейся в Перми морозной погодой пока тренировки проходят на футбольном поле манежа «Пермь Великая».
Первый этап подготовки команда проведет в Перми. Затем в феврале состоится командный учебно-тренировочный сбор в Турции.
Напомним, ранее состав «звёздочек» покинули форвард основного состава Екатерина Пантюхина и второй вратарь Татьяна Дронова.
В минувшем сезоне команда Елены Сусловой взяла бронзовые медали женской Суперлиги и дошла до полуфинала Кубка России по футболу.
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