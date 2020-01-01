Елена Лодыгина журналист Контракт на проект реставрации ДК им. Солдатова могут заключить с московской компанией В финал конкурса вышли два потенциальных подрядчика Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия опубликовала протоколы рассмотрения заявок на разработку проекта реставрации ДК им. Солдатова. Начальная максимальная цена контракта составила 43 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен провести комплексные научные исследования, инженерно-геодезические изыскания ДК им. Солдатова, разработать проект реставрации в двух экземплярах (эскизном и проектном), получить положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» и разработать рабочую документацию.

Также в ходе работ подрядчику необходимо выявить существующие дефекты и повреждения конструкций здания, определить прочностные и деформационные характеристики материалов, реальные эксплуатационные нагрузки с учётом возможного влияния деформаций грунтов основания и произвести расчёты несущей способности конструкций.

Всего на конкурс заявились три компании: ООО «Союз ПС», ООО «ПСК Рестюнион» и ООО «ТТС». По итогам рассмотрения первых частей заявок выбыло ООО «Рестюнион», так как не предоставило необходимые копии документов. По условиям итогового рейтинга первое место заняло ООО «ТТС». Его конкурент ООО «Союз ПС» набрал меньшее количество баллов.

По данным Rusprofile, учредителем и руководителем ООО «ТТС» является Виталий Якунин. В портфеле компании насчитывается 104 контракта на 467,8 млн руб. Основными заказчиками являются Большой театр России (22 контракта на 199,7 млн руб.), Дом культуры им. С. Лазо города Свободного Амурской области (два контракта на 51,8 млн руб.), Московский театр на Таганке (три контракта на 37,5 млн руб.) и Российский институт театрального искусства — ГИТИС (15 контрактов на 20,4 млн руб.).

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