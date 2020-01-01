Елена Лодыгина журналист Проект реставрации ДК им. Солдатова оценили в 43 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 5 февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МАУК «Пермский городской Дворец культуры им. Солдатова» объявило открытый конкурс на разработку научно-проектной документации на ремонт и реставрацию здания дворца с начальной максимальной ценой контракта — 43 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен провести комплексные научные исследования, инженерно-геодезические изыскания ДК им. Солдатова, разработать проект реставрации в двух экземплярах (эскизном и проектном), получить положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» и разработать рабочую документацию.

Также в ходе работ подрядчику необходимо выявить существующие дефекты и повреждения конструкций здания, определить фактические прочностные и деформационные характеристики материалов, реальные эксплуатационные нагрузки с учётом возможного влияния деформаций грунтов основания и произвести расчёты несущей способности конструкций.

Итоги конкурса будут подведены 5 февраля.

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