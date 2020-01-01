Григорий Серёдкин «Звезда» не планирует усиливать атаку в текущее межсезонье По мнению наставника пермяков, атака пермского клуба — сильнейшая в группе «4» ПФЛ Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда"

Главный тренер пермского ФК «Звезда» Рустем Хузин рассказал о трансферных планах клуба в текущее межсезонье. Словами наставника пермской команды поделилась клубная пресс-служба.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Звезда»:

— Мы ищем одного «лимитчика» (молодого футболиста не старше 1999 г.р. — прим.), который необходим для усиления состава. У нас есть определённые проблемы в обороне. Но при этом не хотелось бы ломать атакующую линию, состоящую из взрослых и опытных футболистов. На мой взгляд, наша атакующая линия — самая сильная во всей группе «4».

«Есть ли спрос на наших атакующих игроков у других команд? Да, и к нам неоднократно обращались по поводу некоторых футболистов, но ребята изъявили желание остаться в команде и добиваться успеха вместе с нами», — добавил наставник «Звезды».

Ранее состав «Звезды» в текущем межсезонье покинул Евгений Парамонов — сын лучшего бомбардира в истории «Амкара» Константина Парамонова. Зимних новичков в составе пермяков пока не было.

Отметим, в начале января целая группа игроков атаки «Звезды» была признана одними из самых дорогих игроков группы «4» ПФЛ.

Напомним, в текущем феврале «Звезда» примет участие сразу в двух товарищеских предсезонных турнирах. Первый из них стартует уже 14 февраля. В манеже казанского стадиона «Центральный» состоится «Кубок Федерации футбола Республики Татарстан» (0+). Соперниками пермского клуба станут ФК «Зенит-Ижевск», ФК «Крылья Советов-2» (Самара), дублирующие составы ФК «Уфа» и ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск), а также казанская «Смена».

А с 22 по 26 февраля «Звезда» вместе с пермским «Амкаром» примет участие в товарищеском турнире среди клубов ПФЛ и III дивизиона «Пермь Великая-2021» (0+). Вместе с пермскими клубами, в турнире поучаствуют четыре других команды. Это представитель группы «4» ПФЛ — ФК «Зенит-Ижевск». А также клубы III дивизиона — ФК «Спартак» (г. Туймазы), ФК «Металлург» (г. Аша) и ФК «Ильпар» (пос. Ильинский).

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