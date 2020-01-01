Мария Сыропятова В Пермском крае вновь подорожала бытовая техника Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В январе 2021 года в Пермском крае выросла в цене часть бытовой техники: миксеры прибавили в цене на 10%, электроутюги — на 8%, швейные машинки - на 4,38%, электропылесосы — на 4,52%. Об этом говорят данные Пермьстата.

При этом несколько подешевели микроволновые печи (-3,33%), микроволновки (-1%) и бытовые плиты (-1,9%).

Напомним, что в период ограничений из-за COVID-19 существенно выросли цены на некоторые наименования личной и бытовой техники. Эксперты это объясняли снижением курса рубля и большой востребованностью техники во время самоизоляции.

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