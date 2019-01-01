Мария Сыропятова Йод, смартфоны и шоколадные конфеты Товары, за которые пермяки стали платить больше во время пандемии Поделиться Поделиться Твитнуть

На протяжении четырёх месяцев периода самоизоляции (апрель—июль) цены на многие продукты и товары росли, опережая уровень инфляции. «Новый компаньон» выяснил, какие из них в Пермском крае к июлю (по сравнению с мартом) увеличились особенно сильно1.

Бытовая техника и мобильные телефоны

Исключение:

Александра Сажина, старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь:

— Рост цен на смартфоны, флешки и микроволновки может быть связан со смещением рабочих мест на дом и, следовательно, возросшим спросом на электронику. Логично, что потребитель мог чаще покупать, например, микроволновки, которыми раньше пользовался на работе. Флешки и смартфоны могли стать более востребованы из-за необходимости иметь нужное программное обеспечение и файлы под рукой.

Татьяна Букина, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь:

— Цены на эти товары привязаны к курсу рубля. В период пандемии рубль падал. Соответственно, стоимость бытовой техники и электроники для российского потребителя росла. Нестабильность конъюнктуры внешних рынков не позволяет делать сейчас более или менее точные прогнозы относительно цен на товары иностранного производства.

Лекарства2

Евгений Козьминых, генеральный директор ООО «Медико-правовая коллегия»:

— Эти препараты стоят относительно недорого и предназначены для регулярного употреб­ления пожилыми людьми. Увеличивая именно их стоимость, аптеки могут существенно нарастить свои доходы за счёт объёма продаж. При этом, поскольку цены на эти препараты относительно невысоки, покупатели не особенно замечают их рост. В ближайшие месяцы ждать подорожания этих препаратов не стоит, поскольку скачок цен на них уже опередил инфляцию.

Овсянка, гречка и тушёнка

Александр Худяков, директор по маркетингу АО «Пермский свинокомплекс»:

— Цены на тушёнку выросли из-за роста цен на упаковку — гофротару и банку. Летом на оптовом рынке подросли цены и на мясо. Сейчас предпосылок для роста цен больше нет. Дачный и туристический сезоны закончились, а это основные потребительские рынки для сбыта тушёнки. Ещё один фактор — снижение покупательной способности населения.

Иван Огородов, директор Пермского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН):

— Рост цен на крупяные и зерновые весной был обусловлен сезонным фактором. Запасы прошлого года уже подходят к концу, а урожай текущего ещё неизвестен. Наоборот, август, сентябрь и октябрь — месяцы, когда традиционно наблюдаются максимально низкие цены на зерно, крупу и производные от них. Ещё один фактор — это поддержание баланса цен государством. Федеральное правительство отслеживает экспорт и текущие цены для того, чтобы у аграриев была возможность выполнить зарубежные контракты и для внутреннего рынка было достаточно продовольствия.

Овощи и фрукты

Исключение:

Юлия Лекторова, заместитель заведующего кафедрой иностранных языков и связей с общественностью по digital PR ПНИПУ:

— Рост или снижение потребительских цен на овощи, производимые в России, обусловлены прежде всего сезонным фактором. Традиционно весной цены на них растут, а в летние месяцы достигают наиболее низких значений. Данные Пермьстата отражают именно эту тенденцию. В июле огурцы и помидоры начинают поспевать на приусадебных участках пермяков, поэтому поставщики в ретейлах вынуждены снижать цены на эти продукты. Аналогичная закономерность с картофелем и морковью в августе—сентябре. Цены на фрукты, завозимые к нам из-за рубежа, в основном зависят от конъюнктуры мировых рынков. Рост цен на апельсины можно объяснить падением курса рубля по отношению к основным валютам.

Шоколадные конфеты, пряники и торты

Александра Сажина, старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь:

— Желание заглушить стресс в периоды кризисов побуждает потребителя к покупке сладкого. Ещё один фактор — желание себя побаловать. А поскольку люди потеряли возможность ходить в кафе, вполне логично, что за кусочком торта в период самоизоляции они пошли прежде всего в магазины.

Татьяна Букина, доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь:

— Рост цен на шоколад обусловлен повышением стоимости какао на международных рынках, ростом себестоимости производства и возросшим спросом на кондитерские изделия в связи с начавшимся «высоким сезоном» на кондитерском рынке. В такой ситуации вполне ожидаемо растут цены на кондитерскую продукцию.

1 По данным Пермьстата.

2 Пермьстат не приводит данные о динамике цен на медицинские маски и антисептики.

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