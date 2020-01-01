Алиса Окулова В Черняевском лесу за СК им. Сухарева планируется организовать ледовый каток с беседками Поделиться Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Константин Долгановский

На лесном участке площадью почти 1 га за спорткомплексом им. Сухарева восстановят пожарный водоём, на котором городские власти планируют организовать каток с прокатом коньков и лыж, а также установить несколько беседок для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрация Перми.

«Создание рекреационного объекта здесь давно напрашивалось, близлежащие поляны активно используются населением. Нам важно регулировать рекреационную нагрузку, создавать места для цивилизованного отдыха», — цитирует пресс-служба начальника городского управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева.

Напомним, что в другой части лесной территории, около ДКЖ, РЖД планирует построить десятиэтажное общежитие, что вызвало возмущение части жителей близлежащих домов. Смена зонирования для этого одобрена депутатами гордумы, губернатор Дмитрий Махонин допустил проведение экологической экспертизы на месте его строительства.

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